После провала сертификации этим лицам сохранят работу и зарплату на полгода

На последнем заседании комитета по труду и социальной политике Милли Меджлиса были обсуждены изменения в «Трудовой кодекс» и рекомендованы к рассмотрению на пленарном заседании.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил член комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству, депутат Вугар Байрамов, отметивший также следующее:

«Согласно предлагаемым изменениям в законодательство, медицинским специалистам для получения сертификата предлагается раз в пять лет по своему выбору либо сдавать экзамен, либо проходить непрерывное профессиональное развитие через участие в научной, педагогической и иной учебной деятельности. Однако лица, не набравшие ежегодный и пятилетний минимальный объём кредитов, должны будут пройти сертификационный экзамен для осуществления практической медицинской или фармацевтической деятельности».

Вугар Байрамов отмечает, что одним из ключевых моментов предлагаемых изменений является сохранение рабочего места и ежемесячной должностной зарплаты сотрудников, не прошедших сертификационный экзамен, на срок до шести месяцев: «Это означает, что, если гражданин не сдал сертификацию, его зарплата будет сохраняться в течение шести месяцев, чтобы он мог подготовиться ко второму экзамену. В этот период его трудовой договор не будет расторгнут. То есть, даже если наши граждане не пройдут первую стадию сертификации, они не будут уволены с работы. Это предоставляет им возможность повторно попробовать свои силы при сохранении трудового договора».

Подчеркивается, что изменения обеспечат социальную защиту тех, кто не смог успешно пройти первую стадию сертификации, и одновременно дадут им возможность повторно участвовать в экзамене при сохранении трудового договора: «Трудовой договор будет расторгнут только в случае неудачи и при второй попытке. Неувольнение специалистов после первой несданной сертификации является важным шагом с точки зрения социальной справедливости».