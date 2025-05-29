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Купите билет на благотворительный концерт «Карабахская ночь» и поддержите восстановление родного Карабаха!

First News Media11:10 - Сегодня
Купите билет на благотворительный концерт «Карабахская ночь» и поддержите восстановление родного Карабаха!

26 июня 2025 года по инициативе и при организации Фонда Возрождения Карабаха при организационной поддержке Министерства культуры Азербайджанской Республики и Азербайджанской государственной академической филармонии, а также при информационной поддержке ОАО "Азербайджанское телевидение и радиовещание" состоится очередной благотворительный концерт под названием " Карабахская ночь".

Концерт пройдет в Азербайджанской государственной академической филармонии. В концерте примут участие всемирно известный тенор, народный артист Юсиф Эйвазов, заслуженная артистка Афаг Аббасова, солисты Махир Тагызаде и Айтадж Шыхализаде. Концерт в жанре оперы будет дирижировать заслуженный артист Эйюб Гулиев.

Сообщаем, что билеты на концерт уже поступили в продажу. Приобрести билеты, а также ознакомиться с программой концерта можно, перейдя по ссылке.

Напомним, что до сегодняшнего дня было организовано 4 аналогичных концерта: два в Баку (в 2022 и 2024 годах), один в Гяндже (в 2023 году) и один в Шуше (в 2024 году). Почти 400 тысяч манатов, собранных от этих концертов, были направлены на восстановление и реконструкцию культурных объектов на освобожденных территориях, в том числе на восстановление комплекса Имарата Панахали хана в Агдаме, а также на приобретение большого концертного рояля "Yamaha" для города Шуша.

Все средства, собранные с нынешнего концерта, будут направлены на создание комплексов Музеев Оккупации и Победы на освобожденных территориях с целью демонстрации широкой общественности великой исторической Победы, одержанной славной Армией под руководством Победоносного Верховного Главнокомандующего, господина Президента Ильхама Алиева, а также увековечения светлой памяти наших шехидов.

Дорогие соотечественники, до сегодняшнего дня многие люди приобрели билеты и внесли свой вклад в восстановительные и строительные работы на освобожденных территориях. Приглашаем и вас приобрести билет на благотворительный концерт " Карабахская ночь" и стать участником этого великолепного вечера классической музыки.

Давайте еще раз проявим солидарность и приблизим Возрождение Карабаха силой искусства. Не забывайте, что каждый билет — это важный вклад в Возрождение Карабаха.

Будем солидарны и восстановим наш родной Карабах вместе!

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