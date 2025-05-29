Азербайджанские поэты стали лауреатами Международного фестиваля-ФОТО

Азербайджанские поэты — Фарид Гусейн, Интигам Яшар, Надир Ялчин и Айшан Рагим удостоены премии Лауреата I Международного фестиваля молодых поэтов тюркского мира в городе Ош Кыргызстана и медали «Жолон Мамытов».

Как сообщает, награду им вручил министр культуры, информации и молодежной политики Кыргызстана Мирбек Мамбеталиев.

Отметим, что в городе Ош (Кыргызстан) при поддержке ТЮРКСОЙ прошел I Международный фестиваль молодых поэтов тюркского мира, посвященный памяти выдающегося кыргызского поэта Жолона Мамытова.

В фестивале приняли участие 30 поэтов из 7 стран.

В рамках фестиваля прошли различные панельные дискуссии, вечера поэзии.