В нападении на главу Федерации муай-тай Араза Мусаева в Анталье участвовали четверо

В нападении с ножом на президента Федерации муай-тай Араза Мусаева, совершенном накануне в Анталье, участвовали 4 человека, сообщает газета Sabah.

Помимо двух подозреваемых, задержанных в аэропорту Антальи, было установлено, что в инциденте участвовали еще двое. Сообщалось, что один из них сбежал в Россию и был объявлен в международный розыск через Интерпол, поиски же другого подозреваемого все еще продолжаются.

Были также расследованы даты въезда подозреваемых в Турцию и их действия по аренде автомобилей. Когда были оценены доказательства их совместной деятельности и попыток бежать из страны, был сделан вывод, что эти четверо подозреваемых прибыли в Турцию только для совершения этого нападения и что они осуществили это заранее спланированное действие с намерением убить человека.

Было отмечено, что Араз Мусаеву были нанесены удары ножом сначала в область шеи, а затем живота.