Между Пакистаном и Афганистаном начались боевые столкновения

В спорном приграничном районе Бахрамч, расположенном в афганской провинции Гильменд, вспыхнули боевые действия между талибами и пакистанскими вооружёнными силами.

Об этом сообщает Al Arabiya в социальной сети X.

По данным источника, конфликт обострился на фоне попыток сторон возвести новые контрольно-пропускные пункты вдоль линии разграничения.

На текущий момент пограничная зона полностью закрыта для передвижения всех видов транспорта. Стороны продолжают перебрасывать силы в район столкновений, что вызывает обеспокоенность возможной дальнейшей эскалацией.