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Бахар Мурадова: В 2024 году 21 мужчина получил охранный ордер

First News Media13:52 - Сегодня
Бахар Мурадова: В 2024 году 21 мужчина получил охранный ордер

В прошлом году пострадавшим были выданы в общей сложности 359 охранных ордеров, 325 из которых были краткосрочными, а 34 - долгосрочными.

Об этом сказала председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова, представляя информацию о деятельности в 2024 году органа исполнительной власти, осуществляющего контроль за обеспечением гендерного равенства, которая была вынесена на обсуждение на заседании Милли Меджлиса 30 мая.

По ее словам, 338 из них были выданы женщинам, а 21 - мужчинам.

Источник: АЗЕРТАДЖ

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