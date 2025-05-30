При совместном сотрудничестве Агентства по развитию медиа и телеканала Euronews в Азербайджане начинает деятельность Euronews Academy

Международная образовательная платформа Euronews Academy начинает свою деятельность в Азербайджане в рамках сотрудничества Агентства по развитию медиа Азербайджанской Республики и одного из ведущих информационных телеканалов Европы - Euronews.

В рамках этой инициативы, рассчитанной на профессионалов в сфере журналистики, а также на молодежь, желающую специализироваться в данной области, в первую очередь будет проведена обучающая программа на тему «Цифровая журналистика».

Подать заявку на участие в тренинге смогут молодые журналисты, студенты последних курсов бакалавриата и магистратуры, обучающиеся по специальностям «журналистика» и «коммуникации», а также лица, проявляющие интерес к медиа-сфере.

В роли тренеров выступят признанные специалисты телеканала Euronews: мультимедийный журналист с более чем 14-летним международным опытом Туба Алтункая, руководитель команды, управляющей cвыше чем 70 аккаунтами в 13 языковых версиях социальных сетей Фатих Йетим, а также технический директор телеканала Euronews Georgia с 19-летним стажем Арчил Микадзе.

Программа обучения охватит модули: «Цифровой сбор новостей и дата-журналистика», «Цифровая видеостратегия и новые форматы», «Управление социальными сетями и YouTube», «Инновационные практики для журналистов: инструменты искусственного интеллекта, SEO и визуализация данных», «Мобильная журналистика».

Участники, продемонстрировавшие высокие результаты, получат возможность пройти стажировку на телеканале Euronews.

Последний срок подачи заявок - 12 июня. Ознакомиться с условиями участия и критериями отбора можно по ссылке.

Источник: АЗЕРТАДЖ