Армения и Великобритания подписали программу сотрудничества в сфере обороны

Очередные армяно-британские консультации по вопросам обороны прошли в Иреване.

В ходе консультаций заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил РА Артур Ероян представил британским коллегам процесс трансформации ВС РА и коснулся приоритетных направлений, передают армянские СМИ.

Обсуждались также вопросы, касающиеся региональной и международной безопасности и сотрудничества в сфере обороны. Стороны также подробно обсудили ход реализации договоренностей, достигнутых в ходе предыдущих консультаций, и подвели итоги реализации программы сотрудничества. Обе стороны выразили готовность расширять сотрудничество в ряде представляющих интерес сфер.

По итогам консультаций стороны подписали программу сотрудничества на 2025-2026 годы.