В Бакинском суде назвали имена армянских военнослужащих, причастных к ракетному обстрелу Гянджи

В документах, изученных в ходе продолжившегося в Бакинском военном суде в пятницу судебного процесса, также приводятся имена некоторых военнослужащих вооруженных сил Армении, которые обстреливали Гянджу ракетами.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в документах говорится, под руководством командира 71-й базы хранения военной техники (войсковая часть номер 51556) вооруженных сил Армении, дислоцированной в Степанаванском районе этой страны полковника Арташена Рафики Хаджатяна, заместителя командира подполковника Ары Артуши Саргсяна, командира дивизиона оперативно-тактического ракетного комплекса «Эльбрус» подполковника Вазгена Давиди Варданяна, командира дивизиона оперативно- оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» подполковника Тиграна Норайри Варданяна и других, на территорию Варденисского (историческое название – Басаркечарский) района Гегаркуникской области Армении был доставлен оперативно-тактический ракетный комплекс «Эльбрус», находившийся в резерве этой воинской части и обладающий большей разрушительной силой, чем оружие, использованное в предыдущих атаках. Под прицелом вновь оказался город Гянджа.

11 октября 2020 года около 2 часов ночи этот же ракетный комплекс, приведенный в боевую готовность с целью нанесения больших потерь был преднамеренно наведен на города Гянджа, который не считался зоной вооруженного конфликта, где не велись боевые действия и не были расположены военные объекты, а явно присутствовали только гражданские объекты. Был произведен пуск одной ракеты, оснащенной осколочно-фугасной боевой частью «8Ф44», по двухэтажному жилому дому номер 3 и одноэтажным жилым домам номер 4, 5 и 7, расположенным по адресу: город Гянджа, Кяпазский район, улица А.Рафибейли, 4-й переулок. В результате попадания и взрыва ракеты по указанным адресам, где проживало большое количество мирных жителей, 10 мирных жителей были умышленно убиты, 1 – получил тяжелые ранения, 18 – легкие, еще 32 – ранения неустановленной степени тяжести.

Отметим, что суд над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в совершении преступлений против мира и человечности в результате военной агрессии Армении, военных преступлений, в том числе подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях, продолжится 2 июня.