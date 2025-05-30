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На официальном сайте Постоянного форума ООН размещено заявление исполнительного директора БИГ

First News Media21:20 - Сегодня
На официальном сайте Постоянного форума ООН размещено заявление исполнительного директора БИГ

На официальном сайте Постоянного форума ООН по лицам африканского происхождения размещено заявление исполнительного директора Бакинской инициативной группы (БИГ) Аббаса Аббасова.

Как сообщает Report, также на сайте размещены заявления представителей заморских территорий, находящихся под колониальным господством Франции, в том числе членов Международного фронта деколонизации, созданного при поддержке БИГ.

Кроме того, на официальном сайте Форума размещена петиция "Признание исторического колониального угнетения и обеспечение надлежащей компенсации", запущенная по окончании международной конференции "Деколонизация: Тихая революция", организованной БИГ в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке 15 апреля этого года.

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