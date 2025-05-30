Армия Пакистана сообщила о гибели четырех солдат в бою с террористами

Четверо пакистанских военнослужащих погибли в ходе отражения нападения террористов на границе с Афганистаном, сообщила пресс-служба армии.

Как сообщается, группа террористов попыталась атаковать контрольно-пропускной пункт сил безопасности в уезде Шавал округа Северный Вазиристан (провинция Хайбер-Пахтунхва).

«В ходе интенсивной перестрелки 24-летний лейтенант Даниял Исмаил погиб вместе со своими тремя солдатами», - сообщила пресс-служба.

В заявлении говорится об уничтожении шести террористов из «спонсируемой Индией» группировки «Фитна аль-Хаваридж», как в Пакистане принято называть радикальную организацию «Техрик-е Талибан Пакистан».

Отношения между Индией и Пакистаном в очередной раз накалились после теракта рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате нападения террористов погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи исламской республики с терактом в Кашмире.

Ночью 7 мая минобороны Индии объявило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию «Синдур», нанеся удар по «террористической инфраструктуре» на территории Пакистана. По итогам четырех дней с начала операции Индия и Пакистан договорились прекратить все обстрелы и военные действия на земле, в воздухе и на море с 17.00 10 мая. Как сообщила позже армия Индии, по итогам переговоров между высокопоставленными военными двух стран было решено рассмотреть немедленные меры по обеспечению отвода войск от границ и передовых районов.

Источник: РИА Новости