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Чтец по губам раскрыл, что сказала Макрону его жена после того, как толкнула его в лицо

First News Media10:02 - Сегодня
Чтец по губам раскрыл, что сказала Макрону его жена после того, как толкнула его в лицо

Как выяснил человек, читающий по губам, жена президента Франции Эммануэля Макрона Брижит произнесла едкую реплику через несколько мгновений после того, как толкнула его в лицо.

Шокирующие кадры показывают, как 72-летняя Брижит Макрон положила обе руки на лицо своего мужа, а затем сильно его оттолкнула всего через несколько секунд после того, как дверь самолета президента открылась по прибытии в столицу Вьетнама Ханой в воскресенье вечером.

В то время, как смущенный лидер утверждал, что пара «дурачилась», профессиональный чтец по губам уже расшифровал шокирующий диалог.

«Когда дверь самолета открылась, президент Макрон повернулся к Брижит. В неожиданный момент она толкает его в лицо», — рассказал The Express человек, читающий по губам.

После того, как дверь открылась и Макрон заметил, что за ним наблюдают камеры, он сказал: «Привет», прежде чем поднять руку.

«Эммануэль затем подходит ближе к Брижит и через несколько мгновений подает ей знак следовать за ним: «Пошли», — сказал чтец по губам.

«Он благодарит пилота и машет в камеру, пытаясь восстановить публичное изображение».

«Но наверху трапа все снова становится ледяным. Он предлагает руку, она игнорирует ее, предпочитая вместо этого держаться за поручень. Проходя мимо, она, кажется, бормочет: «Dégage, espèce de loser», что означает: «Держись подальше, неудачник».

Чуть позже, как утверждает чтец по губам, Макрон сказал: «Essayons, s'il te plaît», что переводится как «Давай попробуем, пожалуйста».

Она отвечает: «Нет».

«Его заключительное выражение и фраза, прочитанная по губам: «Je vois», что означает: «Я понимаю», говорят сами за себя», — продолжил чтец по губам.

«Горячий взгляд. Редкий неосторожный обмен мнениями, намекающий на более глубокую напряженность между парой. Стоит посмотреть, особенно с учетом плотного дипломатического графика впереди».

Сразу после толчка 47-летний Макрон, кажется, опешил, но быстро пришел в себя, поняв, что находится на виду у публики.

Затем Брижит не взяла протянутую мужем руку, спускаясь по трапу, где их встретили вьетнамские официальные лица.

Сначала офис французского лидера отрицал подлинность видеозаписи, но в итоге подтвердил ее.

С тех пор президент пытался преуменьшить масштабы случившегося.

«Мы ссоримся и шутим с моей женой», — заявил Макрон в понедельник, добавив, что его враги раздувают инцидент, превращая его в «своего рода геопланетарную катастрофу».

«Люди говорят всякую чушь. Всем нужно успокоиться», — добавил он.

Пара, состоящая в браке с 2007 года, впервые встретилась в 1993 году, когда Брижит была 39-летней учительницей средней школы, а Эммануэль был ее 15-летним учеником и одноклассником ее дочери.

Источник: The New York Post

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