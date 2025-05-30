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The Washington Post: Россия отдала Ирану почти 2 тонны золота за дроны

First News Media10:41 - Сегодня
The Washington Post: Россия отдала Ирану почти 2 тонны золота за дроны

Россия осуществила частичную оплату за иранские дроны Shahed-136 золотыми слитками на сумму около $104 млн.

Это стало известно благодаря расследованию аналитической группы C4ADS, которая получила доступ к контракту между российской компанией Alabuga Machinery и иранской Sahara Thunder, сообщает The Washington Post.

Согласно документам, 16 марта 2023 года было подписано соглашение о поставке 1,8 тонны золота по цене $58,32 за грамм. Эта сделка является частью более крупного контракта на $1,75 млрд, предусматривающего поставку 6 000 дронов Shahed-136, а также технологий, оборудования и обучения персонала.

«Во избежание санкционных ограничений, Россия и Иран использовали золото в качестве платежного средства, что позволило избежать использования долларов США. Кроме этого, часть платежей осуществлялась в дирхамах ОАЭ через банки в Дубае. Также существуют свидетельства о возможном использовании криптовалют, в частности Tether, для расчетов между сторонами», пишет издание.

По сообщению издания, это сотрудничество между Россией и Ираном позволило России локализовать производство дронов Shahed-136 в специальной экономической зоне Алабуга в Татарстане. По планам, к лету 2025 года Россия намерена произвести до 6 тыс. таких дронов, что значительно усилит ее возможности в ведении войны против Украины.

Эти факты свидетельствуют об углублении военно-промышленного сотрудничества между двумя странами, несмотря на международные санкции, и ставят под сомнение эффективность существующих механизмов контроля за оборотом оружия и финансовыми потоками, отмечает издание.

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