Религиозный скандал в Армении: Пашинян против Апостольской Церкви

Премьер-министр Никол Пашинян допустил некорректные высказывания в адрес Армянской Апостольской Церкви и духовных лиц.

Пашинян, являясь вместе с супругой активным сторонником движения «Учиться — это модно», сделал публикацию, в которой использовал непристойную лексику по отношению к одному из архиереев, пишет aysor.am.

Издание напомнило, что на вчерашнем заседании правительства Никол Пашинян вновь подверг критике Армянскую Апостольскую Церковь, заявив, «наши церкви превращены в чуланы».

Он выразил недовольство отношением к церквям. По его словам, в церквях зачастую хранят мешки с цементом, старые куски «абаловки», старые, ржавые куски арматуры. «Заходишь в церковь и вдруг видишь там мусор, чью-то старую одежду, чью-то обувь... Сколько можно быть такими фальшивыми?» - сказал премьер-министр. Пашинян призвал министра образования, науки, культуры и спорта установить стандарты для церквей.

После этого заявления духовенство выступило с ответом.

«Вопросы национальной жизни не нуждаются в уничижительных характеристиках и выражениях, оскорбляющих религиозные чувства», — подчеркнул иерей Асогик Карепетян, комментируя заявление Пашиняна.

А предстоятель Гугаркской епархии Армянской Апостольской Церкви, епископ Овнан Акопян назвал Никола Пашиняна «главным бесноватым страны».