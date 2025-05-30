Чемпионат мира: Сегодня сборная Азербайджана по мини-футболу выйдет на полуфинальную встречу

Сегодня национальная команда Азербайджана по мини-футболу сыграет в полуфинале чемпионата мира, который проходит в Баку.

Подопечные Эльшада Гулиева встретятся с командой Монтенегро. Встреча, которая состоится на Национальной гимнастической арене, начнется в 20:00.

В другом полуфинальном матче встретятся сборные Венгрии и Сербии. Этот матч стартует в 21:30.

Отметим, что чемпионат мира завершится 1 июня.