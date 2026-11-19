После капитальной реконструкции на стадионе в Ханкенди состоялся первый официальный футбольный матч.

Как сообщает Азертадж, в рамках VIII тура Первой лиги местный клуб «Ханкенди» принимал «Карван-Евлах».

Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:0. Оба гола были забиты во втором тайме: на 67-й минуте отличился Ибрагим Алиев, а на 77-й минуте окончательный счёт установил Оби Джон Оньека.

Благодаря этой победе «Карван-Евлах» набрал 16 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице. «Ханкенди» с шестью очками занимает седьмую позицию.