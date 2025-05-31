СМИ: «Коалиция желающих» готовит планы поддержки Украины без США

«Коалиция желающих» разрабатывает планы по дальнейшей поддержке Украины в случае отказа администрации президента США Дональда Трампа поставлять вооружение киевским властям.

Об этом сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники.

«Давайте будем трезво смотреть на ситуацию и признаем, что США никогда не будут с нами заодно», - сказал неназванный западный чиновник.

Согласно изданию, на прошедшей в Гааге встрече представителей внешнеполитических ведомств «коалиции желающих» царили мрачные настроения. «Она по большей части была посвящена тому, как сохранить необходимый уровень помощи Украине, когда мы предполагаем, что США продолжат предоставлять только специфические услуги, такие как разведданные, - заявил европейский чиновник газете. - Мы также согласились с необходимостью увеличить экономическое давление на Россию».

The Daily Telegraph отметила, что из-за позиции администрации Трампа Великобритания и Франция смещают фокус с вопроса отправки своих войск в Украину после прекращения огня на долгосрочную поддержку Украины без участия Вашингтона.

Источник: ТАСС