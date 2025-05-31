Коррупция в мэрии Стамбула: около 50 задержанных

Генпрокуратура Стамбула санкционировала новую волну задержаний городских чиновников в рамках расследования по делу о коррупции в мэрии этого мегаполиса.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Habertürk, выданы ордера на задержание 47 подозреваемых.

В рамках задержаний к настоящему времени в полицию доставлены 30 подозреваемых. Среди них главы муниципалитетов трех крупных районов Стамбула, а также два руководителя муниципалитетов города Адана на юге Турции, которые также стали фигурантами расследования. Кроме того, среди задержанных ряд чиновников среднего уровня стамбульской мэрии, представители руководства связанных с властями города компаний, а также депутаты и представители оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП).

Эти лица проходят фигурантами по ряду эпизодов расследования коррупции в мэрии Стамбула. Им могут быть предъявлены обвинения во взяточничестве, вымогательстве, участии в деятельности преступной группировки.

11 из тех, на чьи имена выдан ордер на задержание, пока не найдены. Некоторые из них находятся за границей.

Полиция и следователи провели обыски в зданиях муниципалитетов ряда стамбульских районов.