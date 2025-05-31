В Евросоюзе призвали к военному сдерживанию Китая

Глава Евродипломатии Кая Каллас предложила странам мира использовать экономические альянсы для военного сдерживания Китая и противодействия его экономическому влиянию.

Об этом сообщает РИА Новости.

Об этом дипломат сказала во время своего выступления в Сингапуре на форуме по безопасности «Диалог Шангри-Ла».

Каллас отметила, что сейчас страны находятся в такой точке, когда экономические альянсы могут осуществлять военное сдерживание.

К настоящему времени ВВП Китая превысил 70% ВВП США. Китайская экономика имеет в два раза больше производственных мощностей, чем у США. Китай доминирует во всем — от электромобилей до ядерных реакторов четвертого поколения, в военном отношении у страны самый большой военный флот и кораблестроительные мощности, отметила Каллас.

В связи с этим дипломат предложила сотрудничать с партнерами-единомышленниками в инновациях, координации технологий, в сфере искусственного интеллекта и других инструментов, чтобы такими альянсами противостоять растущему влиянию Китая.