ЗАО «AzerGold» организовало выездной кукольный спектакль для детей в городе Дашкесан - ФОТО

По инициативе ЗАО «AzerGold» и при поддержке Исполнительной власти Дашкесанского района в городе Дашкесан была организована выездная кукольная постановка, приуроченная ко Дню защиты детей 1 июня.

Кукольный спектакль, который состоялся в Дашкесанском культурном центре, был представлен профессиональным творческим коллективом Гянджинского государственного кукольного театра.

Спектакль, автором которого является драматург Ахмед Орудж, а режиссером-постановщиком-Шамиль Мамедли, поставлен на основе произведения “Кот с колокольчиком”.

На кукольном спектакле дети не только весело провели время, но и познакомились со сценами, которые показывают, насколько важны такие ценности, как дружба, доброта и честность, в преодолении жизненных трудностей. Сценические декорации и интерактивное представление персонажей вызвали у детей большой интерес.

Представление посмотрели около 300 несовершеннолетних, в том числе дети сотрудников ЗАО «AzerGold» и его дочерних компаний – ООО «Daşkəsən Dəmir Filiz» и ООО «AzerBlast». В конце герои спектакля вручили несовершеннолетним подарочные коробки от имени общества.

Цель мероприятия — способствовать культурному отдыху детей, сделать их праздник более запоминающимся и интересным. Данная инициатива ЗАО «AzerGold» является частью образовательных проектов, направленных на личностное развитие детей, реализуемых компанией в рамках корпоративной социальной ответственности.

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