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ХАМАС заявил, что готов незамедлительно вернуться к переговорам по Газе

First News Media23:25 - 01 / 06 / 2025
ХАМАС заявил, что готов незамедлительно вернуться к переговорам по Газе

Палестинское движение ХАМАС объявило, что готово вернуться к непрямым переговорам с Израилем относительно прекращения огня в секторе Газа.

Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале радикалов.

"Мы подтверждаем, что готовы незамедлительно вернуться к непрямым переговорам по Газе, чтобы достичь консенсуса по спорным вопросам", - говорится в сообщении. При этом в ХАМАС добавили, что считают "обеспечение постоянного прекращения огня в анклаве и полный вывод оттуда израильских военных" обязательным условием.

Источник: ТАСС

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