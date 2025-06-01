ХАМАС заявил, что готов незамедлительно вернуться к переговорам по Газе

Палестинское движение ХАМАС объявило, что готово вернуться к непрямым переговорам с Израилем относительно прекращения огня в секторе Газа.

Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале радикалов.

"Мы подтверждаем, что готовы незамедлительно вернуться к непрямым переговорам по Газе, чтобы достичь консенсуса по спорным вопросам", - говорится в сообщении. При этом в ХАМАС добавили, что считают "обеспечение постоянного прекращения огня в анклаве и полный вывод оттуда израильских военных" обязательным условием.

Источник: ТАСС