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В эти дни в Азербайджане ожидается сильный ветер

First News Media20:50 - Сегодня
В эти дни в Азербайджане ожидается сильный ветер

В Баку и на Абшеронском полуострове, а также в некоторых регионах Азербайджана 2-4 июня объявлено желтое и оранжевое предупреждение в связи с ожидаемым сильным ветром.

Об этом говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии.

Отмечается, что скорость северо-западного ветра в Кяльбаджаре, Лачыне, Физули, Бейлагане, Джебраиле, Зангилане, Агдаме, Агдере, Тертере, Барде, Агдаме, Агджабеди, Гядабейе, Гёйгеле, Гяндже, Шамкире, Газахе, Товузе, Самухе, Агстафе, Сальяне, Имишли, Сабирабаде, Евлахе, Ширване, Билясуваре, Гёйчае, Агдаше, Уджаре, Саатлы, Шамахы, Хачмазе, Шабране, Сиязане, Алтыагадже, Шеки, Гахе, Загатале, Балакене, Гусаре, Губе, Джалилабаде, Лерике, Ярдымлы, Нефтчале, Масаллы, Лянкяране, Астаре, Нахчыванской АР составит 13.9-20.7 м/сек.

В Баку и на Абшеронском полуострове, а также в Дашкесане, Геранбое, Мингячевире, Нафталане, Хызы, Гобустане и Гаджигабуле северо-западный ветер усилится до 20.8-28.4 м/сек.

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