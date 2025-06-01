В результате подрыва на мине трактора в Кяльбаджаре пострадал один человек - ОБНОВЛЕНО

Появились некоторые подробности подрыва трактора на мине в Кяльбаджаре.

Как сообщает западное бюро Report, подорвавшийся на мине трактор принадлежал одной из компаний, привлеченных к строительству проселочной дороги на территории района.

Пострадавший Р.Асадов (1989) был доставлен в больницу, его состояние оценивается как удовлетворительное.

20:25

В Кяльбаджарском районе зафиксирован инцидент, связанный с подрывом на мине.

Как сообщает Карабахское бюро Trend, взрыв произошёл на территории села Сусузлуг.

Трактор наехал на мину, в результате чего произошёл взрыв. Водитель — житель Кюрдамира Рашадет Асадов, 1989 года рождения — получил ранения и был доставлен в больницу.

По факту происшествия проводится расследование.