В результате подрыва на мине трактора в Кяльбаджаре пострадал один человек - ОБНОВЛЕНО
Появились некоторые подробности подрыва трактора на мине в Кяльбаджаре.
Как сообщает западное бюро Report, подорвавшийся на мине трактор принадлежал одной из компаний, привлеченных к строительству проселочной дороги на территории района.
Пострадавший Р.Асадов (1989) был доставлен в больницу, его состояние оценивается как удовлетворительное.
20:25
В Кяльбаджарском районе зафиксирован инцидент, связанный с подрывом на мине.
Как сообщает Карабахское бюро Trend, взрыв произошёл на территории села Сусузлуг.
Трактор наехал на мину, в результате чего произошёл взрыв. Водитель — житель Кюрдамира Рашадет Асадов, 1989 года рождения — получил ранения и был доставлен в больницу.
По факту происшествия проводится расследование.
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