МИД Египта: посредники продолжают усилия по прекращению огня в Газе

Посредники из Египта, Катара и США продолжают прилагать усилия для возобновления действия режима прекращения огня в секторе Газа.

С таким заявлением выступил глава египетского МИД Бадр Абдель Аты в ходе пресс-конференции в столице Иордании Аммане.

"Египет вместе с Катаром и США продолжает прилагать серьезные усилия, чтобы прекратить боевые действия в Газе. Необходимо остановить кровопролитие в анклаве, отпустить заложников и обеспечить ввоз в сектор гуманитарной помощи", - подчеркнул Абдель Аты, слова которого приводит египетский телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария". По мнению главы МИД Египта, политика голода в Газе, которую проводит Израиль, "нарушает базовые права человека", а сам сектор находится "в катастрофическом положении" из-за недостатка продовольствия.

Иорданский коллега Абдель Аты, Айман ас-Сафади, выступая на этой же пресс-конференции в Аммане, подчеркнул, что израильские власти "делают все возможное, чтобы превратить анклав в место, непригодное для жизни". "Мировое сообщество не смогло сдержать израильскую агрессию в Газе, однако мы продолжим прилагать все усилия, чтобы противостоять ей", - указал глава МИД Иордании.

Источник: ТАСС