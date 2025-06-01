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Минобороны раскрыло последствия масштабной атаки дронов на российские военные аэродромы

First News Media19:50 - Сегодня
Минобороны раскрыло последствия масштабной атаки дронов на российские военные аэродромы

В Минобороны России прокомментировали атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях.

В оборонном ведомстве подтвердили, что в результате действий Киева произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники.

В сообщении указано, что атака осуществлялась при помощи FPV-дронов с территории, находящейся в непосредственной близости от аэродромов. На данный момент ее последствия ликвидированы, жертв удалось избежать.

Также в МО РФ уточнили, что 1 июня Украина атаковала аэродромы в Ивановской, Рязанской и Амурской областях, где все террористические атаки были отражены.

Некоторые участники терактов уже были задержаны, добавили в оборонном ведомстве.

Источник: Lenta.ru

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