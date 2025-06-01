Минобороны раскрыло последствия масштабной атаки дронов на российские военные аэродромы
В Минобороны России прокомментировали атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях.
В оборонном ведомстве подтвердили, что в результате действий Киева произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники.
В сообщении указано, что атака осуществлялась при помощи FPV-дронов с территории, находящейся в непосредственной близости от аэродромов. На данный момент ее последствия ликвидированы, жертв удалось избежать.
Также в МО РФ уточнили, что 1 июня Украина атаковала аэродромы в Ивановской, Рязанской и Амурской областях, где все террористические атаки были отражены.
Некоторые участники терактов уже были задержаны, добавили в оборонном ведомстве.
Источник: Lenta.ru
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