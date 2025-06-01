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Посещающие Азербайджан религиозные деятели ознакомились с деятельностью ряда мест поклонения в Баку - ФОТО

First News Media23:15 - 01 / 06 / 2025
Посещающие Азербайджан религиозные деятели ознакомились с деятельностью ряда мест поклонения в Баку - ФОТО

1 июня делегация религиозных деятелей из турецких провинций Карс и Игдыр, а также различных регионов Грузии, населенных азербайджанцами, посетила мечеть Биби-Эйбат.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Государственном комитете по работе с религиозными образованиями, делегация была проинформирована об истории мечети. Было отмечено, что этот религиозно-архитектурный памятник, подвергшийся репрессии со стороны советской власти, был вновь передан в распоряжение верующих в качестве продолжения важных шагов в области защиты религиозных и национально-духовных ценностей после избрания Гейдара Алиева главой государства. По распоряжению Президента Азербайджана Ильхама Алиева территория мечети была расширена и построен величественный комплекс. Было подчеркнуто, что Первый вице-президент, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева также уделяет особое внимание местам религиозного поклонения.

Религиозные деятели высоко оценили шаги, предпринимаемые в Азербайджане в области развития государственно-религиозных отношений.

В ходе посещения мечети Шехидов было отмечено, что она была построена Турецким религиозным фондом как символ дружбы и братства между двумя странами в память о погибших в событиях 20 Января 1990 года и Карабахской войне. Было отмечено, что мечеть является одним из важнейших религиозных и исторических мест Баку, часто посещаемым как местными жителями, так и туристами.

Затем религиозные деятели посетили мечеть Гейдара, названную в честь великого лидера Гейдара Алиева. Они были подробно проинформированы о строительстве и деятельности мечети. Было сообщено, что строительство мечети началось в сентябре 2012 года в соответствии с распоряжением Президента Ильхама Алиева.

Открытие мечети состоялось 26 декабря 2014 года. Гостям было сообщено, что в мечети одновременно могут совершать молитву около 7 тысяч человек. Религиозным деятелям рассказали о намазе единства в мечети Гейдара, подчеркнув, что он уже стал традицией.

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