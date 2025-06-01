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Азербайджан - Чемпион мира по мини-футболу - ОБНОВЛЕНО

First News Media21:20 - Сегодня
Азербайджан - Чемпион мира по мини-футболу - ОБНОВЛЕНО

В Баку завершился чемпионат мира по мини-футболу, в котором участвовали 32 сборные.

Как сообщает azerisport.com, сегодня в финале сборная Азербайджана обыграла команду Венгрии и стала чемпионом.

20:10 АЗЕРБАЙДЖАН – ВЕНГРИЯ - 4:2 (3:1)
Халилзаде, 2 (1:0), Халилов, 8 (2:0), Керимов, 10 (3:0), 29 (4:1)

Состав сборной Азербайджана: Агасеид Гасымов, Вели Гафаров – Самир Гамзаев, Вусал Исаев, Реван Керимов, Хатаи Багиров, Мирмехти Рзаев, Мусеиб Велиев, Тамкин Халилзаде, Эшгин Тагиев, Камран Гурбатов, Миркамиль Алиев, Талех Бабаев, Камран Абдуллазаде, Эльвин Ализаде, Магомед Халилов, Рамиз Човдаров.

Ранее «милли» сыграла вничью с Бахрейном (1:1), обыграла Словению (4:0), Мавританию (2:0), Румынию (1:1, по пенальти 2:1), Англию (2:1) и Черногорию (2:1).

19:15

Определился обладатель третьего места на чемпионате мира по мини-футболу в Баку.

Как сообщает Report, в матче за бронзовые медали турнира сошлись сборные Черногории и Сербии.

Встреча на Национальной арене гимнастики завершилась победой сербов со счетом 0:3.

Отметим, что в финале чемпионата сыграют сборные Азербайджана и Венгрии, матч начнется в 20:00.

10:00

В Баку завершается чемпионат мира по мини-футболу, в котором участвуют 32 сборные.

Сегодня в Баку пройдут заключительные матчи чемпионата мира по мини-футболу.

В финале турнира сыграет сборная Азербайджана, которой руководит главный тренер Эльшад Гулиев.

В решающем матче азербайджанцы встретятся со сборной Венгрии.

Также сегодня состоится матч за третье место, в котором сразятся национальные команды Сербии и Черногории.

Чемпионат мира

1 июня

Матч за 3-е место
18:00 — Черногория vs Сербия

Финал
20:00 — Азербайджан vs Венгрия

Оба матча пройдут в Национальной гимнастической арене.

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