Йеменские хуситы заявили о нанесении ударов по аэропорту Бен-Гурион

Сторонники йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) нанесли ракетный удар по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве, а также атаковали три цели в Израиле с применением беспилотников.

С таким утверждением выступил представитель сформированных повстанцами вооруженных сил Яхья Сариа.

"Ракетные войска <…> провели военную операцию, в ходе которой атаковали аэропорт Лод (Бен-Гурион - прим. ТАСС) в оккупированном районе Яффо (имеется в виду Тель-Авив - прим. ТАСС) с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты", - сказал он в эфире подконтрольного мятежникам телеканала Al Masirah.

Источник: ТАСС