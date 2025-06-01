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Мэр Варшавы Тшасковский побеждает на президентских выборах в Польше

First News Media23:40 - 01 / 06 / 2025
Мэр Варшавы Тшасковский побеждает на президентских выборах в Польше

Кандидат от правящей Гражданской коалиции, мэр Варшавы Рафал Тшасковский побеждает во втором туре выборов президента Польши.

Об этом свидетельствуют результаты экзитпола, распространенные телеканалом TVP Info после закрытия избирательных участков.

Согласно подсчетам социологов, Тшасковский набирает 50,3% голосов. Его соперник Кароль Навроцкий, представляющий крупнейшую оппозиционную партию "Право и справедливость", получает 49,7%.

Государственная избирательная комиссия планирует подвести официальные итоги голосования 2 июня.

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