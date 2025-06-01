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Российская делегация отправилась на переговоры в Стамбуле

First News Media17:30 - Сегодня
Российская делегация отправилась на переговоры в Стамбуле

Делегация России отправилась на переговоры с Украиной, которые должны пройти 2 июня в Стамбуле.

Об этом сообщил источник ТАСС.

"Переговорная команда вылетела в Стамбул", - сказал собеседник агентства.

Глава МИД Сергей Лавров сообщил, что российская делегация во главе с помощником президента Владимиром Мединским готова 2 июня в Стамбуле представить Украине меморандум по всем аспектам преодоления первопричин кризиса. Министр обороны Украины, глава делегации на переговорах Рустем Умеров заявил, что Киев "не против" встречи с российской стороной, но до ее начала ждет от Москвы меморандум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это требование неконструктивным. Он подчеркнул, что сейчас главное - продолжить процесс прямых переговоров.

Предыдущий раунд переговоров состоялся 16 мая и завершился договоренностями об обмене пленными по формуле "1 000 на 1 000" и представлением видения возможного будущего прекращения огня.

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