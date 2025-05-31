Мухтар Бабаев: Председательство COP29 приветствует предложение о создании региональных учебных центров в качестве партнерских платформ

Международные шаги, предпринимаемые для ограничения глобального потепления, уже дают реальные результаты.

До Парижского соглашения мир двигался к потеплению на четыре градуса. Сегодня прогнозы указывают на потепление менее чем на три градуса. Эксперты отмечают, что это результат международных климатических договоренностей и принятых конкретных мер.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил представитель Президента Азербайджана по вопросам климата, президент COP29 Мухтар Бабаев в своем выступлении на сессии на тему прогнозов таяния ледников и выбросов, состоявшейся в рамках первой международной конференции высокого уровня по сохранению ледников в столице Таджикистана Душанбе.

«Хотя в ходе конференции COP29 в Баку были определенные сомнения, в конечном итоге достигнуты значительные результаты. Так, были утверждены новые правила для высокоинтегрированных углеродных рынков, а также запущен Фонд для возмещения потерь и ущерба.

Кроме того, впервые в истории в рамках ООН было принято финансовое обязательство такого масштаба – принята Бакинская финансовая цель. Согласно этой цели, до 2035 года планируется ежегодно мобилизовать не менее 300 миллиардов долларов климатического финансирования. По оценкам экспертов, это решение в общей сложности приведет к задействованию триллионов долларов климатического финансирования», - добавил М.Бабаев.

Представитель Президента отметил, что цель ограничения глобального потепления показателем 1,5 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальным уровнем является главной целью Парижского соглашения. Это было главным требованием малых островных развивающихся государств.

За десять лет с момента принятия Парижского соглашения мы пережили самое теплое десятилетие в истории и уже увидели первый год, когда температура была на 1,5 градуса Цельсия выше доиндустриального уровня.

В Азербайджане мы уже ощущаем последствия этого», - сказал М.Бабаев, отметив, что за 7 лет было потеряно около 20 процентов ледников и они могут полностью исчезнуть к 2050 году. По его словам, уровень азербайджанских рек уже падает. Воды для населения и сельского хозяйства остается все меньше.

Это реальная угроза для здоровья людей и экономического развития.

Отметив, что национальные климатические планы по сокращению выбросов и адаптации к потеплению мира также могут стать отправной точкой для регионального сотрудничества, М.Бабаев отметил: «Они могут показать, как мы можем поддержать друг друга и установить приоритеты. Это включает в себя мониторинг общих и региональных ледников и прогнозирование того, как они будут реагировать на будущие изменения.

Председательство COP29 приветствует предложение о создании региональных учебных центров в качестве партнерских платформ».

Президент COP29 сказал, что после длительного превышения технически возможно снизить температуру до уровня ниже 1,5 градуса. Для этого необходимо решительно предотвращать появление кратковременных, но мощных загрязнителей и улавливать из атмосферы углекислый газ.