На дороге Баку - Алят произошло ДТП: есть погибшая и пострадавшая

31 мая в 09:15 на 64-м км автомобильной дороги Баку - Газах - госграница с Грузией, проходящей через территорию поселка Алят Гарадагского района, произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП).

Об этом в ответ на запрос Oxu.Az сообщили в Главном управлении Государственной дорожной полиции.

Было отмечено, что двигавшийся в направлении Газахского района автомобиль с государственным регистрационным номером 90-SO-616 врезался в металлическое ограждение на левой обочине дороги.

В результате аварии пассажир Санам Ахундова (1992 г.р.) скончалась на месте от полученных травм. Водитель Судаба Амируллаева получила травмы и была госпитализирована в Клинический медицинский центр.

По данному факту ведется расследование.