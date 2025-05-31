Известная поэтесса Нигяр Гасан-заде представила вечер поэзии «Мой Бог» - ФОТО

30 мая во Дворце Ширваншахов в Ичеришехер, прошел Вечер поэзии «Мой Бог» известной поэтессы, основателя знаменитых проектов «Söz» и «İgidlərin Sözü», члена Союза писателей Азербайджана, члена Международного литературного общества «РЕN», лауреат премии Национальной Академии Азербайджана «Хумай»Нигяр Гасан-заде.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ этот вечер предоставил редкую возможность наряду с уже заслужившими признание и любовь стихами,познакомиться и с новыми произведениямиНигяр Гасан-заде. В которых обращение «Мой Бог», вынесенное в название, прослеживалосьпрактически в каждом из прочитанных ею самойстихов. Как отмечали присутствующие на вечере, это наглядно демонстрировало ее тонкую духовную связь со Вселенской мудростью, что само по себе является загадкой… Впрочем, как говорили гости вечера, сама личность поэта Нигяр Гасанзаде напрямую ассоциируется с ее творчеством.

Стоит отметить, что Нигяр Гасан-заде не балует себя и почитателей своего творчества частыми выступлениями. И как она сама признается, ей не присуще многочисленное переиздание книг.

- Как автор я берегу свое слово и внимание читателей от соблазна перенасыщения ценным и непознанным самим же поэтом содержанием поэтических смыслов, спрятанных в текстах и ощущениях. Название этого вечера говорит о многом, ведь творчество поэта, как и жизнь, тесно переплетены с тонкими материями.

Что вполне понятно вызывает любопытство и неподдельный интерес как читателей, так и общественности.

Как отмечали выступавшие на вечере почетные гости, несмотря на всю открытость и порою кажущейся неприемлемой искренность поэта, сама Нигяр всегда была покрыта невидимым шлейфом удивительной тайны и необъяснимым ореолом сокровенного, далекого от шума и повседневной суеты, загадочной отдаленностью от реальной жизни.

- Этот вечер для меня особенный, - делится Нигяр Гасан-заде. - Ведь проходит он в одном из самых величественных и мистических мест нашей столицы, неподалеку от святого для всего суфийского мира захоронения предшественника суфизма Бакуви. Сами стены древнего дворца, как напоминание того времени, когда сила поэтического слова имела огромное влияние на умы людей. Мне важно было, чтобы собравшиеся здесь, прочувствовали и унесли с собой невероятную искренность, тепло, любовь, и не оставили равнодушными не только гостей, но и наблюдающее за всем происходящим ночное небо и царственную луну, украшающую старый, мудрый минарет, на который, читая свои стихи я смотрела во время своей, пустьнедолгой, но неприкрытой исповеди.

Среди почетных гостей вечера присутствовали, ставшие уже живой классикой отечественной литературы имена: народный поэт Рамиз Ровшан, народный поэт Сабир Рустамханлы, народная писательница Афаг Масуд, писатель Сейран Сахавет, знаменитые и уважаемые поэты Салам Сарван, Ариф Бузовналы, Махир Гараев, Сайман Аруз, Ханым Исмаилгызы и другие. На вечере также присутствовали члены парламента, общественные деятели, деятели культуры и искусства, и, конечно же, участники Второй карабахской войны - поэты нашумевшего проекта “İgidlərin Sözü”.

Переводы на родном языке читали заслуженная артистка Гюльзар Гурманов, артисты театра и кино Оксана Расулова, хезер Сулейманлы, турал ахмад, эльшан аскеров, ниджат мамедов. Хотим отметить что стихи Нигяр звучали в переводах известных поэтов страны народного поэта Сабира Рустамханлы Салама Сарвана Махира Гараева Арифа Бузовналы и Шахрияра дел Герани.