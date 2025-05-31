 Известная поэтесса Нигяр Гасан-заде представила вечер поэзии «Мой Бог» - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Известная поэтесса Нигяр Гасан-заде представила вечер поэзии «Мой Бог» - ФОТО

First News Media17:40 - Сегодня
Известная поэтесса Нигяр Гасан-заде представила вечер поэзии «Мой Бог» - ФОТО

30 мая во Дворце Ширваншахов в Ичеришехер, прошел Вечер поэзии «Мой Бог» известной поэтессы, основателя знаменитых проектов «Söz» и «İgidlərin Sözü», члена Союза писателей Азербайджана, члена Международного литературного общества «РЕN», лауреат премии Национальной Академии Азербайджана «Хумай»Нигяр Гасан-заде.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ этот вечер предоставил редкую возможность наряду с уже заслужившими признание и любовь стихами,познакомиться и с новыми произведениямиНигяр Гасан-заде. В которых обращение «Мой Бог», вынесенное в название, прослеживалосьпрактически в каждом из прочитанных ею самойстихов. Как отмечали присутствующие на вечере, это наглядно демонстрировало ее тонкую духовную связь со Вселенской мудростью, что само по себе является загадкой… Впрочем, как говорили гости вечера, сама личность поэта Нигяр Гасанзаде напрямую ассоциируется с ее творчеством.

Стоит отметить, что Нигяр Гасан-заде не балует себя и почитателей своего творчества частыми выступлениями. И как она сама признается, ей не присуще многочисленное переиздание книг.

- Как автор я берегу свое слово и внимание читателей от соблазна перенасыщения ценным и непознанным самим же поэтом содержанием поэтических смыслов, спрятанных в текстах и ощущениях. Название этого вечера говорит о многом, ведь творчество поэта, как и жизнь, тесно переплетены с тонкими материями.

Что вполне понятно вызывает любопытство и неподдельный интерес как читателей, так и общественности.

Как отмечали выступавшие на вечере почетные гости, несмотря на всю открытость и порою кажущейся неприемлемой искренность поэта, сама Нигяр всегда была покрыта невидимым шлейфом удивительной тайны и необъяснимым ореолом сокровенного, далекого от шума и повседневной суеты, загадочной отдаленностью от реальной жизни.

- Этот вечер для меня особенный, - делится Нигяр Гасан-заде. - Ведь проходит он в одном из самых величественных и мистических мест нашей столицы, неподалеку от святого для всего суфийского мира захоронения предшественника суфизма Бакуви. Сами стены древнего дворца, как напоминание того времени, когда сила поэтического слова имела огромное влияние на умы людей. Мне важно было, чтобы собравшиеся здесь, прочувствовали и унесли с собой невероятную искренность, тепло, любовь, и не оставили равнодушными не только гостей, но и наблюдающее за всем происходящим ночное небо и царственную луну, украшающую старый, мудрый минарет, на который, читая свои стихи я смотрела во время своей, пустьнедолгой, но неприкрытой исповеди.

Среди почетных гостей вечера присутствовали, ставшие уже живой классикой отечественной литературы имена: народный поэт Рамиз Ровшан, народный поэт Сабир Рустамханлы, народная писательница Афаг Масуд, писатель Сейран Сахавет, знаменитые и уважаемые поэты Салам Сарван, Ариф Бузовналы, Махир Гараев, Сайман Аруз, Ханым Исмаилгызы и другие. На вечере также присутствовали члены парламента, общественные деятели, деятели культуры и искусства, и, конечно же, участники Второй карабахской войны - поэты нашумевшего проекта “İgidlərin Sözü”.

Переводы на родном языке читали заслуженная артистка Гюльзар Гурманов, артисты театра и кино Оксана Расулова, хезер Сулейманлы, турал ахмад, эльшан аскеров, ниджат мамедов. Хотим отметить что стихи Нигяр звучали в переводах известных поэтов страны народного поэта Сабира Рустамханлы Салама Сарвана Махира Гараева Арифа Бузовналы и Шахрияра дел Герани.

Поделиться:
232

Актуально

Политика

МИД: В результате минного террорa Армении против Азербайджана погибли и ...

Общество

Очередная группа переселенцев прибыла в село Бейлик - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Общество

Более 2700 мигрантов задержаны в Азербайджане за 4 месяца

Общество

Подорвавшемуся на мине жителю Геранбоя ампутировали конечность - ОБНОВЛЕНО

Общество

AZAL отдает дань уважения Хокуме Алиевой в День бортпроводника - ВИДЕО

Последняя группа паломников из Азербайджана прибыла в Мекку

Известная поэтесса Нигяр Гасан-заде представила вечер поэзии «Мой Бог» - ФОТО

На дороге Баку - Алят произошло ДТП: есть погибшая и пострадавшая

Выбор редактора

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Новости для вас

Жалоба в редакцию: Антисанитария и запах донера вокруг сада Хагани портят имидж столицы – ФОТО

Араз Мусаев, уволенный за угрозы журналистам, застрелен в Турции - ВИДЕО

В Азербайджане закрыли доступ к еще одному российскому сайту

Шокирующий инцидент в бакинской школе: учитель заклеил ученикам рты скотчем

Последние новости

AZAL отдает дань уважения Хокуме Алиевой в День бортпроводника - ВИДЕО

Сегодня, 19:10

Последняя группа паломников из Азербайджана прибыла в Мекку

Сегодня, 18:50

В Национальном университете обороны состоялись встречи с группой экспертов НАТО по вопросам образования - ФОТО

Сегодня, 18:30

Кремль обвинил Францию в нежелании содействовать миру

Сегодня, 18:15

Президент Венгрии наложил вето на закон о чрезвычайном положении из-за Украины

Сегодня, 17:55

Известная поэтесса Нигяр Гасан-заде представила вечер поэзии «Мой Бог» - ФОТО

Сегодня, 17:40

На дороге Баку - Алят произошло ДТП: есть погибшая и пострадавшая

Сегодня, 17:30

МИД: В результате минного террорa Армении против Азербайджана погибли и пострадали 397 человек - ФОТО

Сегодня, 17:15

В отношении задержанного Салеха Самедова избрана мера пресечения в виде ареста - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 17:05

Франция побила рекорд по числу заключенных в тюрьмах

Сегодня, 16:50

При крушении легкомоторного самолета в Германии погибли два человека - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:35

Индия подтвердила потерю нескольких самолетов в столкновениях с Пакистаном

Сегодня, 16:30

Очередная группа переселенцев прибыла в село Бейлик - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:15

WhatsApp прекращает поддержку миллионов iPhone и Android с 1 июня

Сегодня, 16:00

НАТО увеличила расходы на оборону на 30%

Сегодня, 15:45

Более 2700 мигрантов задержаны в Азербайджане за 4 месяца

Сегодня, 15:25

Подорвавшемуся на мине жителю Геранбоя ампутировали конечность - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:20

iPhone и Android-смартфоны научились «видеть» мир и давать подсказки с помощью Gemini

Сегодня, 15:15

Мухтар Бабаев: Председательство COP29 приветствует предложение о создании региональных учебных центров в качестве партнерских платформ

Сегодня, 15:10

ЗАО «AzerGold» организовало выездной кукольный спектакль для детей в городе Дашкесан - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 15:05
Все новости
​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

В этом году Азербайджан на международном конкурсе «Евровидение» представляла группа Mamagama – музыкальный коллектив, появившийся на сцене относительно недавно, но30 / 05 / 2025, 11:40
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36