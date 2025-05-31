Франция не стоит на пути мирного урегулирования, напротив, она стоит на пути усиления давления на Россию.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Франция не стоит на пути мира, Франция стоит на пути усиления давления на Россию. По-прежнему Франция надеется, что от России можно чего-то добиться давлением», — пояснил представитель Кремля.

Это, по словам Пескова, говорит о категорическом непонимании сути России. «И можно только выразить сожаление в том, что глава французского государства не понимает реального положения дел», — уточнил он.

Источник: РИА Новости