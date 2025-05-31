 Трамп подарил Маску золотой ключ от Белого дома | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Трамп подарил Маску золотой ключ от Белого дома

First News Media08:55 - Сегодня
Трамп подарил Маску золотой ключ от Белого дома

Президент США Дональд Трамп подарил миллиардеру Илону Маску золотой ключ за его работу на посту куратора ведомства по повышению эффективности работы американского правительства (DOGE).

Миллиардер завершил свою работу в правительстве и вернулся в частный сектор. "У нас тут есть кое-что особенное. Очень особенное. Я это дарю очень особенным людям. Я дарил это лишь некоторым. Это достается совершенно особенным людям. И я решил передать это Илону в качестве подарка от нашей страны. Спасибо, Илон", - отметил президент, вручив бизнесмену деревянную коробку с большим золотым ключом. Маск назвал подарок потрясающим и поблагодарил главу государства.

Во время пресс-конференции Трамп неоднократно благодарил бизнесмена за проделанную работу и хвалил его.

Американский лидер дал понять, что время от времени будет прислушиваться к советам и рекомендациям Маска. На вопрос журналиста, будет ли он продолжать консультировать президента, миллиардер ответил положительно. Он сказал, что "рассчитывает остаться другом и советником" главы государства. По мнению Маска, DOGE сможет сократить бюджетные расходы на $1 трлн к 4 июля 2026 года при условии, что ведомство поддержат президент и законодатели.

Несколько американских СМИ обнаружили, что ключ, который Трамп подарил Маску, можно приобрести на одной из торговых площадок в интернете за $8 тыс.

Источник: ТАСС

Поделиться:
439

Актуально

Общество

В Азербайджане произошло землетрясение

Футбол

Кубок Азербайджана: Сегодня в финале встретятся «Карабах» и «Сабах»

Общество

Уровень воды в реке Кура повысился на 23 см, в реке Араз - на 37 см.

Общество

В Азербайджане 47 детей переданы в патронатные семьи

В мире

На Солнце произошел крупнейший в 2025 году выброс массы

МИД: Позиция Ирана на переговорах с США заключается в отказе от доминирования

В Грузии вступил в силу закон об иноагентах

Взрыв мины на границе: в Иране погибли двое солдат, двое ранены

Выбор редактора

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Новости для вас

«Мы хотим имена и страны»: Трамп потребовал от Гарварда данные по иностранным студентам

В Украине в результате ночной атаки погибли 12 человек, более 70 ранены - ФОТО

Чтец по губам раскрыл, что сказала Макрону его жена после того, как толкнула его в лицо

Эрдоган надеется на продолжение переговоров России и Украины в Стамбуле в июне

Последние новости

На Солнце произошел крупнейший в 2025 году выброс массы

Сегодня, 12:00

Страшное ДТП в России: погибли азербайджанцы - ФОТО

Сегодня, 11:50

МИД: Позиция Ирана на переговорах с США заключается в отказе от доминирования

Сегодня, 11:40

Подписана Программа сотрудничества между министерствами юстиции Азербайджана и Узбекистана - ФОТО

Сегодня, 11:30

В Закатале мотоциклист погиб при столкновении с автомобилем

Сегодня, 11:20

Кубок Азербайджана: Сегодня в финале встретятся «Карабах» и «Сабах»

Сегодня, 11:10

В Азербайджанской армии проводится конкурс «Лучший военный оркестр»

Сегодня, 11:00

Уровень воды в реке Кура повысился на 23 см, в реке Араз - на 37 см.

Сегодня, 10:55

В Грузии вступил в силу закон об иноагентах

Сегодня, 10:45

Взрыв мины на границе: в Иране погибли двое солдат, двое ранены

Сегодня, 10:35

Байден рассказал о начавшемся лечении от рака

Сегодня, 10:25

В Азербайджане 47 детей переданы в патронатные семьи

Сегодня, 10:15

Финал Лиги чемпионов УЕФА: «ПСЖ» против «Интера»

Сегодня, 10:10

Началась поездка в Шушу религиозных деятелей Турции и Грузии

Сегодня, 10:05

В Горанбое задержан подозреваемый в нанесении травмы сестре - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 10:00

В Азербайджане произошло землетрясение

Сегодня, 09:55

В Джалилабаде начался сезон сбора клубники

Сегодня, 09:50

Азербайджанская нефть подешевела

Сегодня, 09:45

Детям шехидов и ветеранов Отечественной войны организовали мероприятие ко Дню защиты детей - ФОТО

Сегодня, 09:40

В Турции конфисковали поддельную валюту на $114 млн

Сегодня, 09:30
Все новости
​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

В этом году Азербайджан на международном конкурсе «Евровидение» представляла группа Mamagama – музыкальный коллектив, появившийся на сцене относительно недавно, но30 / 05 / 2025, 11:40
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36