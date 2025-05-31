Трамп подарил Маску золотой ключ от Белого дома

Президент США Дональд Трамп подарил миллиардеру Илону Маску золотой ключ за его работу на посту куратора ведомства по повышению эффективности работы американского правительства (DOGE).

Миллиардер завершил свою работу в правительстве и вернулся в частный сектор. "У нас тут есть кое-что особенное. Очень особенное. Я это дарю очень особенным людям. Я дарил это лишь некоторым. Это достается совершенно особенным людям. И я решил передать это Илону в качестве подарка от нашей страны. Спасибо, Илон", - отметил президент, вручив бизнесмену деревянную коробку с большим золотым ключом. Маск назвал подарок потрясающим и поблагодарил главу государства.

Во время пресс-конференции Трамп неоднократно благодарил бизнесмена за проделанную работу и хвалил его.

Американский лидер дал понять, что время от времени будет прислушиваться к советам и рекомендациям Маска. На вопрос журналиста, будет ли он продолжать консультировать президента, миллиардер ответил положительно. Он сказал, что "рассчитывает остаться другом и советником" главы государства. По мнению Маска, DOGE сможет сократить бюджетные расходы на $1 трлн к 4 июля 2026 года при условии, что ведомство поддержат президент и законодатели.

Несколько американских СМИ обнаружили, что ключ, который Трамп подарил Маску, можно приобрести на одной из торговых площадок в интернете за $8 тыс.

Источник: ТАСС