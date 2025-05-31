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В Баку состоялось открытие Дома-музея народного поэта Расула Рзы - ФОТО

First News Media21:30 - Сегодня
В Баку состоялось открытие Дома-музея народного поэта Расула Рзы - ФОТО

31 мая в Баку состоялась торжественная церемония открытия дома-музея выдающегося представителя азербайджанской литературы народного поэта Расула Рзы.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, мероприятие началось с показа архивного материала, где Расул Рза читает одно из своих стихотворений.

Выступивший на церемонии народный писатель Анар Рзаев рассказал о возникновении идеи создания музея, а также о жизни и творчестве Расула Рзы.

Министр культуры Адиль Керимли подчеркнул роль домов-музеев в сохранении культурной памяти народа. Он отметил, что дом-музей Расула Рзы создан на основании Распоряжения Президента Ильхама Алиева от 2022 года, официально учрежден в 2023 году и сегодня открыт для общественности. Было отмечено, что дом-музей Расула Рзы в городе Гёйчай был создан в 2004 году.

По словам министра, вновь открытый дом-музей в более полной форме передаст будущим поколениям наследие великого мастера: «На мероприятии были упомянуты воспоминания Расула Рзы и его супруги, известной поэтессы Нигяр Рафибейли. В каждом экспонате можно почувствовать их дыхание. Для нас большая гордость, что в презентации народного писателя Анара мы совершили путешествие по жизненному пути Расула Рзы», - добавил А.Керимли.

Народный артист, дипломат Полад Бюльбюльоглу поделился своими воспоминаниями о Расуле Рзе. Вспомнив песню, которую он написал на слова Расула Рзы много лет назад, он сказал, что этот дом вызывает у него ностальгические чувства. Полад Бюльбюльоглу отметил, что увековечение памяти выдающихся деятелей искусств Азербайджана стало неотъемлемой частью государственной политики.

Важным этапом в литературной и культурной жизни Азербайджана назвал открытие дома-музея народный поэт Сабир Рустамханлы: «Творчество Расула Рзы стало новым дыханием, новым направлением в мировой поэзии, и его наследие будет указывать путь нашей литературе еще долгие годы».

Директор Национального музея азербайджанской литературы имени Низами Гянджеви академик Рафаэль Гусейнов отметил значимость Расула Рзы не только как поэта, но и как личности, создавшей целую школу духовности.

Секретарь Союза писателей Азербайджана, поэт Салим Бабуллаоглу подчеркнул новаторское мышление народного писателя в литературе и привнесение им новых подходов к классическим темам: «Расулу Рзе также принадлежат огромные заслуги в других областях культуры – кино и музыке. По его инициативе и при его поддержке были сняты новые фильмы, создан симфонический оркестр».

Члены семьи Расула Рзы выразили радость и гордость по случаю сегодняшнего события. Благодарственное послание супруги Анара Рзаева Зенфиры Сафировой зачитала ее внучка.

Мероприятие продолжилось художественной частью. Народный артист Самир Джафаров исполнил песню «Сене де галмаз» («Не гордись»), написанную на слова Расула Рзы, заслуженный артист Рамиль Гасымов – «Гызыл узюк» («Золотое кольцо»), а выпускник Бакинского городского детско-юношеского центра развития номер 3 продекламировал стихотворение поэта «Чинар».

В заключение гости ознакомились с домом-музеем.

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