Детям шехидов и ветеранов Отечественной войны организовали мероприятие ко Дню защиты детей - ФОТО

В Доме культуры поселка Бадамдар при Главном управлении культуры города Баку состоялось мероприятие для детей шехидов и ветеранов Отечественной войны, посвященное 1 июня – Международному дню защиты детей.

На мероприятии «Неоновый театр», действующий при Доме культуры поселка Бадамдар, представил для детей спектакль под названием «Снежная королева».

Затем мероприятие, организованное в целях повышения заботы и внимания о детях, продолжилось праздничными развлечениями и запомнилось интересными моментами. Дети провели активный день и приняли участие в различных веселых и интерактивных играх.Развлекательная программа с участием различных сказочных персонажей создала у них праздничное настроение.

Отметим, что основателями «Неонового театра», который начал свою деятельность в апреле этого года, являются Хаджар Исрафилова, Мустафа Мустафаев и Фарид Алакбаров, режиссер - Турал Мустафаев.