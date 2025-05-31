Началась поездка в Шушу религиозных деятелей Турции и Грузии

Религиозные деятели Турции и Грузии, поездка которых в нашу страну организована Государственным комитетом по работе с религиозными образованиями и действующим при нем Фондом пропаганды нравственных ценностей, прибыли в город Шуша.

Как сообщает региональный корреспондент АЗЕРТАДЖ, делегация религиозных деятелей ознакомится с историческими местами в Шуше, в том числе с мечетями Юхары Говхар Ага, Ашагы Говхар Ага и Саатлы, а также с равниной Джыдыр дюзю.