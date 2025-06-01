 СБ Украины ударила по четырем военным аэродромам РФ | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

СБ Украины ударила по четырем военным аэродромам РФ

First News Media16:50 - Сегодня
СБ Украины ударила по четырем военным аэродромам РФ

Украинские дроны атаковали российские военные аэродромы в рамках спецоперации по уничтожению российской бомбардировочной авиации "Паутина", проведенной Службой безопасности Украины (СБУ).

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, были уничтожены более 40 самолетов, в том числе А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.

По данным СБУ, атаки были осуществлены на аэродром "Оленья" в Мурманской области, "Белая" в Иркутской области РФ и другие.

Согласно оценкам, потери российской авиации могут составить более 2 млрд долларов.

"Интерфакс-Украина" отмечает, что сейчас самолеты горят на аэродромах "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново". "Благодаря Малюку (глава СБУ Василий Малюк - ред.) в РФ теперь поняли истинное значение слова "демилитаризация", - сказал собеседник агентства.

Поделиться:
388

Актуально

Общество

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Общество

В Азербайджане объявлены правильные ответы на тестовые задания экзаменов I и IV ...

Общество

Лейла Алиева поделилась публикацией по случаю Международного дня защиты детей - ...

Общество

Религиозные деятели из Турции и Грузии посетили Аллею почетного захоронения - ...

В мире

Российская делегация отправилась на переговоры в Стамбуле

СБ Украины ударила по четырем военным аэродромам РФ

ЦАХАЛ ликвидировал в Газе командира ХАМАС

На пакистано-афганской границе задержан один из главарей ИГИЛ

Выбор редактора

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Новости для вас

Азербайджанца арестовали за ввоз в Россию травы от сглаза

Илон Маск заявил, что чувствовал себя загнанным в угол в администрации США

В Японии произошло мощное землетрясение

Эрдоган: Турция работает над организацией встречи России и Украины в Стамбуле

Последние новости

Российская делегация отправилась на переговоры в Стамбуле

Сегодня, 17:30

«Мир сказок Ичеришехер» - ФОТО

Сегодня, 17:15

В Азербайджане объявлены правильные ответы на тестовые задания экзаменов I и IV групп - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 17:00

СБ Украины ударила по четырем военным аэродромам РФ

Сегодня, 16:50

ЦАХАЛ ликвидировал в Газе командира ХАМАС

Сегодня, 16:35

На пакистано-афганской границе задержан один из главарей ИГИЛ

Сегодня, 16:15

Переговоры РФ и Украины в Стамбуле могут пройти во дворце Чираган

Сегодня, 16:00

В Турции произошло два землетрясения

Сегодня, 15:45

Два человека погибли во время празднования победы ПСЖ в Лиге чемпионов

Сегодня, 15:25

Миронов призвал ввести смертную казнь для террористов

Сегодня, 15:05

Лейла Алиева поделилась публикацией по случаю Международного дня защиты детей - ВИДЕО

Сегодня, 14:50

Джеки Чан рассказал, как на самом деле выполняются трюки в фильмах с его участием

Сегодня, 14:15

В Шуше состоялся Международный фестиваль детского творчества - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 14:00

В Индии из-за наводнений заблокированы более 1,5 тыс. туристов

Сегодня, 13:45

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Сегодня, 13:35

Религиозные деятели из Турции и Грузии посетили Аллею почетного захоронения - ФОТО

Сегодня, 13:15

Пашинян и Путин поговорили по телефону

Сегодня, 13:00

На Земле наблюдается очень сильная магнитная буря

Сегодня, 12:35

Маск опроверг информацию о том, что он принимает наркотики

Сегодня, 12:00

По инициативе омбудсмена подготовлен видеоролик о правах и свободах детей в Азербайджане - ВИДЕО

Сегодня, 11:45
Все новости
​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

В этом году Азербайджан на международном конкурсе «Евровидение» представляла группа Mamagama – музыкальный коллектив, появившийся на сцене относительно недавно, но30 / 05 / 2025, 11:40
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36