В Шуше состоялся Международный фестиваль детского творчества - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

1 июня в городе Шуша состоялся Международный фестиваль детского творчества «Шуша - культурная жемчужина единства тюркских народов», организованный Министерством науки и образования.

Как сообщает региональный корреспондент АЗЕРТАДЖ, на мероприятии около 300 школьников из Азербайджана, Турции, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Турецкой Республики Северного Кипра и Венгрии представляют музыкальную и танцевальную культуру своих стран.

В фестивале, отражающем единство тюркоязычных народов, приняли участие министр науки и образования Эмин Амруллаев, известные деятели культуры и искусства, школьники, дети шехидов.

Цель организации международного творческого фестиваля - знакомство детей тюркоязычных народов с национальными обычаями и традициями друг друга, дальнейшее укрепление дружбы, братства и сотрудничества между детьми, создание им условий для достойного представления истории и культуры своих стран, а также ознакомление участников с завораживающей красотой города Шуша.

12:15

В городе Шуша проходит международный детский творческий фестиваль среди школьников тюркоязычных народов «Шуша – культурная жемчужина единства тюркских народов».

Как передает Trend, организатором фестиваля выступает министерство науки и образования Азербайджана.

Согласно информации, около 300 школьников из Азербайджана, Турции, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Турецкой Республики Северного Кипра и Венгрии представляют на мероприятии музыкальную и танцевальную культуру своих стран.