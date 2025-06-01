Миронов призвал ввести смертную казнь для террористов

России необходимо ввести смертную казнь для террористов.

Такое мнение высказал ТАСС председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов.

"Я считаю, что по-настоящему справедливым наказанием для террористов-убийц может быть только смерть. Наша фракция неоднократно требовала вернуть смертную казнь для террористов и их пособников, и будем добиваться этого решения. Нужно прекращать игры в гуманизм с теми, кто идет на террористические акты", - сказал Миронов.

Он отметил, что "чудовищное и бесчеловечное преступление" показало подлинную сущность режима Владимира Зеленского, так как совершено в День защиты детей. "В день, когда все мы должны говорить о будущем наших детей, бандеровцы принесли боль и горе невинным людям", - добавил депутат.

По мнению Миронова, необходима полная ликвидация режима Зеленского, "нужно искоренить первопричины украинского конфликта" и обеспечить нейтральный статус Украины. "Иначе бандеровцы снова накопят силы и вместе со странами коллективного Запада снова подло ударят по России", - подчеркнул он.

Председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин ранее заявлял, что возвращение смертной казни в России может состояться только в случае принятия новой Конституции РФ, другой путь невозможен.

Источник: ТАСС