В Индии из-за наводнений заблокированы более 1,5 тыс. туристов
Более 1,5 тыс. туристов заблокированы в северо-восточном индийском штате Сикким из-за наводнений и оползней, вызванных сильными муссонными дождями.
Об этом сообщила газета Mint.
Согласно информации, дороги, ведущие к районам, где оказались туристы, перекрыты из-за оползней.
Приехавшим на отдых в Сикким рекомендовано оставаться в гостиницах до улучшения погодных условий.
В связи с продолжающимися дождями и высоким уровнем воды в местной реке Тиста власти Сиккима объявили красный уровень опасности.
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