В Индии из-за наводнений заблокированы более 1,5 тыс. туристов

Более 1,5 тыс. туристов заблокированы в северо-восточном индийском штате Сикким из-за наводнений и оползней, вызванных сильными муссонными дождями.

Об этом сообщила газета Mint.

Согласно информации, дороги, ведущие к районам, где оказались туристы, перекрыты из-за оползней.

Приехавшим на отдых в Сикким рекомендовано оставаться в гостиницах до улучшения погодных условий.

В связи с продолжающимися дождями и высоким уровнем воды в местной реке Тиста власти Сиккима объявили красный уровень опасности.