Два человека погибли во время празднования победы ПСЖ в Лиге чемпионов

После победы «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов по всей Франции вспыхнули массовые беспорядки.

По информации TF1, в результате инцидентов два человека погибли, ещё 192 человека получили ранения. По всей стране были арестованы не менее 427 правонарушителей. Отмечается, что эти люди были задержаны в основном за вандализм, грабежи и нарушение общественного порядка. Некоторые болельщики вступали в столкновения с французской полицией.