Религиозные деятели из Турции и Грузии посетили Аллею почетного захоронения - ФОТО

Религиозные деятели из Турции и Грузии, прибывшие в Азербайджан в рамках поездки, организованной Государственным комитетом по работе с религиозными образованиями и Фондом пропаганды духовных ценностей, посетили Аллею почетного захоронения и Шехидляр Хиябаны, а также мемориал турецким воинам.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, к могиле общенационального лидера Гейдара Алиева в Аллее почетного захоронения были возложены цветы, была почтена память великого лидера.

Затем делегация возложила в Шехидляр Хиябаны цветы к могилам героических сынов и дочерей Азербайджана, пожертвовавших жизнью за независимость и территориальную целостность Азербайджана, отдали дань уважения их памяти. Гости также посетили мемориал турецким воинам.

Религиозный деятель из турецкого города Карс Явуз Йылдыз в интервью журналистам сказал: «Во время поездки в Шушу мы стали свидетелями злодеяний армян. Мы узнали, что они разрушали, сровняли с землей священные места поклонения, убивали невинных людей. Да будет вечным азербайджано-турецкое братство»

Другой религиозный деятель из Турции Захид Демирель сказал: «Мы чувствуем себя в Азербайджане как дома.

Мы увидели, что понятие «одна нация, два государства» реально. Мы не забудем шехидов. Мы также не забудем ужасы карабахских войн, трагедию 20 Января и Ходжалинский геноцид. По возвращении в свою страну мы расскажем о том, что увидели в Азербайджане».

Следует отметить, что 31 мая религиозные деятели также посетили освобожденный от оккупации Агдам.

Они были проинформированы о зверствах, совершенных армянскими вооруженными формированиями в Агдаме, посетили Шехидляр Хиябаны, Джума мечеть и комплекс Имарет.