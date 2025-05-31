В отношении задержанного Салеха Самедова избрана мера пресечения в виде ареста - ОБНОВЛЕНО

Экс-председатель Совета старейшин Имишлинского района Салех Самедов, выступивший на мероприятии, посвященном 9 Мая - Дню Победы над фашизмом под флагом СССР и с «Георгиевской лентой» на груди — символом Российской империи, задержан.

Как сообщает АПА, Сабаильский районный суд избрал в его отношении меру пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца по ст. 179 (присвоение) УК Азербайджана.

Отметим, 13 мая С. Самедов был освобожден от должности председателя Совета старейшин Имишлинского района.

По информации, распространенной правлением Совета старейшин, Салех Самедов совершил действия, порочащие имя Совета, и грубо нарушил требования Устава Совета старейшин Азербайджана. Он также исключен из состава членов Совета старейшин Азербайджана.

15:00

Бывший председатель Совета старейшин Имишлинского района Салех Самедов арестован.

Об этом со ссылкой на источники сообщает Lent.az.

По информации сайта, несколько дней назад Салех Самедов был задержан правоохранительными органами.

В его отношении решением Сабаильского районного суда избрана мера пресечения в виде ареста по статье УК 179 (присвоение).

В правоохранительных органах пока не прокомментировали этот вопрос.

Источник: АПА

Читайте по теме:

Председатель Совета старейшин Имишли уволен за выступления на мероприятии в честь Дня Победы над фашизмом с «георгиевской лентой» на груди - ВИДЕО