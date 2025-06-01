Маск опроверг информацию о том, что он принимает наркотики

Основатель компаний SpaceX и Tesla, американский предприниматель Илон Маск опроверг информацию о том, что он принимает кетамин.

Об этом он написал в соцсети Х.

«Я пробовал рецептурный кетамин несколько лет назад и писал об этом в X, так что это даже не новость. Он помогает выбраться из темных ментальных ям, но с тех пор я его не принимал», — написал Маск.

30 мая NYT писала, что Маск якобы часто принимал наркотики в ходе предвыборной кампании президента США Дональда Трампа. Издание также утверждало, что Маск принимал кетамин и другие вещества, кроме того, он путешествовал с коробкой для лекарств, в которой среди прочего был стимулятор. При этом неясно, принимал ли глава DOGE наркотики во время постоянного пребывания в Белом доме в качестве государственного служащего, пишут журналисты.

Источник: Gazeta.ru