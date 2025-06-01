На пакистано-афганской границе задержан один из главарей ИГИЛ

Одного из главарей ИГИЛ задержали на пакистано-афганской границе в результате операции разведслужб Турции и Пакистана.

Как передает Report, об этом сообщило турецкое агентство Anadolu.

"В ходе совместной операции разведслужб Турции и Пакистана на границе Пакистана и Афганистана задержан Озгюр Алтун, один из главарей ИГИЛ, разыскиваемый по "оранжевой категории", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате работы турецкой Национальной разведывательной организации (MİT) были сорваны планы действий группировки против Турции, расшифрована вербовка ИГИЛ, и изъяты цифровые материалы, принадлежащие организации, а также планы действий.