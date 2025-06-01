ЦАХАЛ ликвидировал в Газе командира ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала полевого командира радикального движения ХАМАС из батальона "Аль-Маваси" боевого крыла организации, ответственного за гибель 21 израильского военнослужащего в январе 2024 года.

Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Армия обороны Израиля нанесла удар и уничтожила командира отряда в батальоне ХАМАС "Аль-Маваси" Халиля Абд аль-Насера Мухаммеда Хатиба", - говорится в заявлении. По информации армейской пресс-службы, ликвидированный "командовал террористическим отрядом, который 22 января 2024 года обстреливал противотанковыми ракетами здания, где действовали израильские войска, а также танковый отряд, обеспечивавший безопасность сил в районе Аль-Маваси, что привело к гибели 21 солдата".

В ведомстве добавили, что "террорист принимал участие в многочисленных атаках против военнослужащих Армии обороны Израиля".

Источник: ТАСС