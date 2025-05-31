Представительница Таиланда победила в конкурсе «Мисс Мира»

Представительница Таиланда Сучата Чуангсри стала победительницей конкурса красоты "Мисс Мира", финал которого прошел в индийском городе Хайдарабад штата Телангана.

Организаторы престижного смотра, который прошел уже в 72-й раз, транслировали финал конкурса в прямом эфире.

Корону победительнице передала предыдущая мисс мира Кристина Пысзкова из Чехии. Вице-мисс стала Хассет Дередже Адмассу из Эфиопии.

Всего в конкурсе принимали участие представительницы 108 стран. Россия не была представлена на конкурсе.

Ранее Индия принимала финал конкурса "Мисс Мира" в 2024 году в Мумбаи.