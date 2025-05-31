Байден рассказал о начавшемся лечении от рака

Бывший президент США Джо Байден рассказал, как проходит его лечение от онкологического заболевания.

По его словам, он настроен оптимистично.

18 мая офис Байдена сообщил, что у 82-летнего экс-президента диагностирована агрессивная форма рака простаты с метастазами в костные ткани.

"Прогнозы хорошие. Мы работаем над этим. Я хорошо себя чувствую. Мы рассчитываем, что сможем победить [болезнь]", - заявил он журналистам в штате Делавэр, добавив, что принимает необходимые лекарства.

Ранее представители Байдена говорили, что болезнь поддается гормональной терапии, что позволяет эффективно ее контролировать.

Экс-президенту 82 года. В марте 2023 года он перенес операцию по удалению злокачественного образования на коже.

Источник: ТАСС